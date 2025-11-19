(Video) Drama na nebu iznad Hrvatske: Misteriozni objekat ostavio vatreni trag nad Splitom

Blic pre 32 minuta
Moglo bi se raditi o sagorevanju dela rakete ili satelitu.

Sagorevanje se dešava na visini većoj od 60 kilometara. Na nebu iznad Splita zabeležena je neobična pojava, a građani nagađaju šta bi to moglo biti, čak komentarišu u šali d asu vanzemaljci.. Hrvatski astronom Ante Radonić, međuitim, rekao je za 24 sata da postoje dve mogućnosti ili se radi o sagorevanju raspadnutog dela rakete ili je u pitanju satelit prilikom ulaska u gušće slojeve atmosfere. Objasnio je da se sagorevanje može dogoditi na nadmorskoj visini većoj
