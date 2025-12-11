Horor u Hrvatskoj: Muškarca (42) držali kao roba dve godine, fiktivnim ugovorima mu oteli imovinu

Žrtva je eksploatisana za rad bez naknade u nehumanim uslovima Prilikom pretresa pronađeno je nezakonito posedovano oružje i municija Zbog sumnje da je 42-godišnji muškarac u Gorskom Kotaru zlostavljan i držan u odnosu sličnom ropstvu, policija je privela dvojicu osumnjičenih koji su optuženi za trgovinu ljudima, saopštila je u sredu primorsko-gorska policija. Njih dvojica imaju 28 i 30 godina, a terete se za kažnjivo delo trgovine ljudima, za koje zakon predviđa