Hrvatska: Još jedna žrtva prevrnutog čamca u Savi, ukupno dve

ZAGREB - Slavonsko-brodska policija saopštila je da je još jedna osoba preminula nakon jutrošnjeg prevrtanja čamca s migrantima u reci Savi u Slavonskom Brodu.

To je druga smrtno stradala osoba u ovoj nesreći. Kako je saopšteno iz policije, druga osoba je preminula u Opštoj bolnici Dr Josip Benčević u Slavonskom Brodu, Policija je ranije saopštila da je u nesreći poginula jedna osoba. Dojavu o prevrtanju čamca policija je primila u 5.20 sati. Obavešteni su da se više osoba nalazi u reci i traži pomoć te su na mesto događaja upućene policijske straže i druge hitne službe. Naveli su da su iz hladne reke Save izvukli 13