Čeka se trampovo "amin": Senat usvojio zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea

Blic pre 42 minuta
Čeka se trampovo "amin": Senat usvojio zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea

U Predstavničkom domu zakon je usvojen sa 427 glasova za i samo jednim protiv Zakon još nije stigao iz Predstavničkog doma u Senat za dalje procesuiranje Senat je pristao da usvoji zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea, nakon što je isti usvojen u Predstavničkom domu.

Nijedan senator nije prigovorio nakon što je lider manjine Čak Šumer zatražio da se zakon usvoji. Inače, Senat još nije dobio predlog zakona od Predstavničkog doma, ali će biti prosleđen Donaldu Trampu čim to bude učinjeno. Ranije je Predstavnički dom većinom glasova usvojio zakon. Samo jedan član je glasao protiv, dok je 427 glasalo za zakon. Nakon ovoga, lider SAD bi trebalo da potpiše ovaj zakon, što je on rekao da će učiniti. (Skaj njuz)
Danas pre 2 sata
Blic pre 3 sata
