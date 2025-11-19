Putin u svima vidi potencijalne neprijatelje

Kao i u Staljinovo vreme, režim ne progoni samo one koji ga otvoreno kritikuju, nego i svakoga za koga Kremlj veruje da bi mogao da dovede u pitanje njegov autoritet

U 18. stoleću je ruski car Petar Veliki svoje protivnike redovno podvrgavao mučenju, slao u Sibir ili likvidirao, ponekad ni zbog čega krupnijeg od „neprimerenih reči“ izrečenih na račun suverena. Sredinom tridesetih godina prošlog veka, Josif Staljin je fabrikovane optužbe za izdaju i iznuđena priznanja koristio za eliminaciju potencijalnih rivala, uključujući i brojne istaknute pripadnike stare garde boljševika koji su izvođeni na javna suđenja. Tekuće