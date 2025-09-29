Moldavija: proevropska stranka vodi sa 46 odsto nakon prebrojanih 90 odsto glasova

Politika pre 58 minuta
Proruski Patriotski blok dobio je 27 odsto glasova, prema podacima CIK-a

KIŠINjEV – Vladajuća moldavska proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je 46 odsto glasova na parlamentarnim izborima koji su održani danas, saopštila je Centralna izborna komisija nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova. Proruski Patriotski blok dobio je 27 odsto glasova, prema podacima CIK-a, prenosi Rojters. Jedan od lidera opozicije, Igor Dodon, proglasio je pobedu pre nego što su rezultati počeli da stižu i pozvao na proteste ispred
Telegraf pre 17 minuta
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Parlamentarni izboriRojtersIzboriMoldavija

