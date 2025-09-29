Oblačno i sveže jutro, samo na severu suvo Od četvrtka kiša, na planinama i sneg

Dnevnik pre 1 sat
Oblačno i sveže jutro, samo na severu suvo Od četvrtka kiša, na planinama i sneg

Danas će u Srbiji da bude promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 8 do 13 stepeni, a najviša od 16 do 20. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno i sveže vreme, ujutru sa kratkotrajnom slabom kišom, tokom dana biće suvo. Duvaće slab, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša oko 18. Vreme u narednih sedam dana Narednih sedam dana očekuje se svežije vreme. U
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

VREME DANAS: Oblačno i sveže, ponegde sa kišom

VREME DANAS: Oblačno i sveže, ponegde sa kišom

Nedeljnik pre 54 minuta
Danas oblačno i hladnije, narednih dana još niža temperatura

Danas oblačno i hladnije, narednih dana još niža temperatura

Moj Novi Sad pre 19 minuta
Danas oblačno i svežije, temperatura do 20

Danas oblačno i svežije, temperatura do 20

Glas Zapadne Srbije pre 49 minuta
Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

N1 Info pre 1 sat
Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Zoom UE pre 1 sat
Kakvo će vreme biti danas?

Kakvo će vreme biti danas?

Danas pre 1 sat
Sveže jutro, maksimalna temperatura do 20 stepeni

Sveže jutro, maksimalna temperatura do 20 stepeni

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Studenti, profesori i građani sinoć u Novom Pazaru zatražili ostavku uprave DUNP

Studenti, profesori i građani sinoć u Novom Pazaru zatražili ostavku uprave DUNP

N1 Info pre 39 minuta
Roditelji đaka više beogradskih škola večeras će protestovati ispred Ministarstva prosvete

Roditelji đaka više beogradskih škola večeras će protestovati ispred Ministarstva prosvete

Radio 021 pre 54 minuta
Roditelji učenika četiri beogradske škole i gimnazije najavili protest ispred Ministarstva prosvete

Roditelji učenika četiri beogradske škole i gimnazije najavili protest ispred Ministarstva prosvete

Nedeljnik pre 39 minuta
VREME DANAS: Oblačno i sveže, ponegde sa kišom

VREME DANAS: Oblačno i sveže, ponegde sa kišom

Nedeljnik pre 54 minuta
Od danas potpuno zatvoreni tuneli Laz i Munjino brdo: Oglasili se Putevi Srbije

Od danas potpuno zatvoreni tuneli Laz i Munjino brdo: Oglasili se Putevi Srbije

Nova pre 14 minuta