Iz senke do svetle tačke zvezde: Ivanić došao do stotke!

Hot sport pre 1 sat
Iz senke do svetle tačke zvezde: Ivanić došao do stotke!

Kapiten kapitenski! Fudbaleri Crvene zvezde pružili su pravi fudbalski spektakl na “Rajku Mitiću” savladavši Radnički iz Kragujevca sa 2:1 u desetom kolu Superlige Srbije.

Utakmica je bila napeta od prvog do poslednjeg minuta i donela je sve ono zbog čega navijači vole Marakanu – dramu, preokrete i golove za pamćenje. Kragujevčani su poveli golom Estera Soklera, a potom su crveno-beli dobili penal nakon intervencije VAR tehnologije. Felisio Milson je preuzeo odgovornost, ali fudbalska sudbina se poigrala s njim – okliznuo se pri šutu i dvaput je udario loptu, što je rezultiralo promašajem sa bele tačke. I kada se činilo da će bodovi
Povezane vesti »

FudbalCrvena ZvezdaMarakanaSuperligaKragujevac

