Vozač (61) poginuo u sudaru 3 automobila u sevojnu: Sumnja se da je udes izazvao pijani mladić pod zabranom.

G.T. (61) vozač automobila marke "fiat", poginuo je u sudaru tri automobila koji se dogodio kod Sevojna, a koji je kako se sumnja izazvao vozač "audija" Ž.M. (22) pijan i pod zabranom.

Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se oko 7 sati u mesto Sevojno kada su se sudarili automobili marke "audi" kojim je upravljao Ž.M. (22), "fiat" upravljao G.T. (61) i "opel korsa" kojom je upravljao A.S. (56) . U ovom sudaru poginuo je vozač marke "fiata" dok su vozač i suvozač iz "audija" povređeni. - Sumnja se da se nesreća dogodila kada je vozač "audija", koji se kretao iz smera Užice ka Požegi izgubio kontrolu nad vozilom udario u ogradu,