Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

N1 Info pre 13 minuta  |  Sara Botić
Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

Prošlog ponedeljka je u Srbiji vreme bilo letnje, sunčano i temperatura je u većem delu zemlje bila iznad 30 stepeni.

Ovog ponedeljka prava jesen, oblačno, povremeno uz kišu i temperaturu ispod 20 stepeni. Do srede ostaje delimično oblačno uz temperaturu između 15 i 20 stepeni, a onda nam u petak i za vikend stiže još jače zahlađenje, kao i prve pahulje snega na planinama. Izobilje vlažnog hladnog vazduha i dalje kruži iznad Balkana. Temperatura i danas ostaje ispod 20 stepeni, a kišobrani će nam biti potrebni jer će povremeno padati slaba kiša. Danas će biti pretežno oblačno,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Zoom UE pre 23 minuta
Kakvo će vreme biti danas?

Kakvo će vreme biti danas?

Danas pre 18 minuta
Sveže jutro, maksimalna temperatura do 20 stepeni

Sveže jutro, maksimalna temperatura do 20 stepeni

RTS pre 1 sat
Rhmz najavio sneg! Evo kad i evo gde će se zabeleti u Srbiji

Rhmz najavio sneg! Evo kad i evo gde će se zabeleti u Srbiji

Alo pre 1 sat
Jesen u Srbiji! Kiša i pljuskovi: Temperatura do 20 stepeni

Jesen u Srbiji! Kiša i pljuskovi: Temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Promenljivo oblačno i sveže, temperatura od osam do 20 stepeni

Promenljivo oblačno i sveže, temperatura od osam do 20 stepeni

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanSneg

Društvo, najnovije vesti »

Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

N1 Info pre 13 minuta
Uloga gulaša u hajka ekonomiji

Uloga gulaša u hajka ekonomiji

Danas pre 23 minuta
INTERVJU DANICA POPOVIĆ: Gorivo će biti skuplje, a nakon toga ide inflacija. Biće za ćacije, mračne poslove, novu vilu Đure…

INTERVJU DANICA POPOVIĆ: Gorivo će biti skuplje, a nakon toga ide inflacija. Biće za ćacije, mračne poslove, novu vilu Đure Macuta

Nova pre 28 minuta
Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Zoom UE pre 23 minuta
Početak jeseni uz kišovito i prohladno vreme: Krajem sedmice i prvi sneg u višim planinskim predelima

Početak jeseni uz kišovito i prohladno vreme: Krajem sedmice i prvi sneg u višim planinskim predelima

Euronews pre 13 minuta