Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

Prošlog ponedeljka je u Srbiji vreme bilo letnje, sunčano i temperatura je u većem delu zemlje bila iznad 30 stepeni.

Ovog ponedeljka prava jesen, oblačno, povremeno uz kišu i temperaturu ispod 20 stepeni. Do srede ostaje delimično oblačno uz temperaturu između 15 i 20 stepeni, a onda nam u petak i za vikend stiže još jače zahlađenje, kao i prve pahulje snega na planinama. Izobilje vlažnog hladnog vazduha i dalje kruži iznad Balkana. Temperatura i danas ostaje ispod 20 stepeni, a kišobrani će nam biti potrebni jer će povremeno padati slaba kiša. Danas će biti pretežno oblačno,