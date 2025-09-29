Dodik: Predložićemo kandidata za prevremene izbore kada bude potrebno

NIN pre 22 minuta  |  Tanjug
Dodik: Predložićemo kandidata za prevremene izbore kada bude potrebno

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je danas da će SNSD izaći na prevremene predsedničke izbore u Srpskoj, a kandidata će predložiti nakon konsultacija sa koalicionim partnerima. "Smatram i veoma sam odlučan u tome da se bavim politikom koja je do sada branila Republiku Srpsku.

Ove politike su pokazale da SNSD i ja nismo vodili računa o svom ličnom komoditetu i da smo branili imovinu Republike Srpske i njen status. Branili smo ono što je stvoreno 1992. godine", rekao je Milorad Dodik. On je istakao da treba izaći na prevremen izbore za predsednika Republike Srpske da bi se sprečio pokušaj devastacije i destabilizacije Srpske". "SNSD što pre treba da u Narodnoj skupštini Republike Srpske predloži odluku da bude izabran vršilac dužnosti
