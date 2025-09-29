Detalji teške nesreće kod Pančeva: Automobil prešao u suprotnu traku, žena stradala na licu mesta

Na putu između Pančeva i Banatskog Novog Sela, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je N.G. (62) poginula, a druga osoba B.B. (61) zadobila teške telesne povrede.

Od strane PU Pančevo u prisustvu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu izvršen je uviđaj saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putničko vozilo marke „Mazda“ kojim je upravljao P.Ž., koji se kretao iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu i putničko vozilo marke „Dačija“ kojim je upravljalo B.B, dok se na mestu suvozača nalazila N.G. „Dačija se kretala Državnim putem I reda iz pravca Pančeva ka Banatskom Novom Selu. Do kontakta vozila