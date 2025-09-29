Detalji teške nesreće kod Pančeva: Automobil prešao u suprotnu traku, žena stradala na licu mesta

Nova pre 2 sata  |  Autor: Blic
Detalji teške nesreće kod Pančeva: Automobil prešao u suprotnu traku, žena stradala na licu mesta

Na putu između Pančeva i Banatskog Novog Sela, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je N.G. (62) poginula, a druga osoba B.B. (61) zadobila teške telesne povrede.

Od strane PU Pančevo u prisustvu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu izvršen je uviđaj saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putničko vozilo marke „Mazda“ kojim je upravljao P.Ž., koji se kretao iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu i putničko vozilo marke „Dačija“ kojim je upravljalo B.B, dok se na mestu suvozača nalazila N.G. „Dačija se kretala Državnim putem I reda iz pravca Pančeva ka Banatskom Novom Selu. Do kontakta vozila
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Poginuo mladić kod Čačka! Stevan (31) nastradao u teškoj nesreći kada je "audijem" prešao u suprotnu traku i direktno se…

Poginuo mladić kod Čačka! Stevan (31) nastradao u teškoj nesreći kada je "audijem" prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u druga kola! (foto)

Kurir pre 3 minuta
Vozač (61) poginuo u sudaru 3 automobila u sevojnu: Sumnja se da je udes izazvao pijani mladić pod zabranom.

Vozač (61) poginuo u sudaru 3 automobila u sevojnu: Sumnja se da je udes izazvao pijani mladić pod zabranom.

Kurir pre 1 sat
Automobil prešao u suprotnu traku: Detalji jezive saobraćajne nesreće kod Pančeva u kojoj je poginula žena

Automobil prešao u suprotnu traku: Detalji jezive saobraćajne nesreće kod Pančeva u kojoj je poginula žena

Mondo pre 2 sata
Tužilac obavio uviđaj na mestu saobraćajne nesreće kod Pančeva: Jedna osoba poginula

Tužilac obavio uviđaj na mestu saobraćajne nesreće kod Pančeva: Jedna osoba poginula

Euronews pre 1 sat
Auto uleteo u suprotnu traku, poginula žena: Detalji jezive nesreće kod Pančeva: Vozač teško povređen

Auto uleteo u suprotnu traku, poginula žena: Detalji jezive nesreće kod Pančeva: Vozač teško povređen

Blic pre 2 sata
Teška saobraćajna nesreća na putu Čačak – Prijevor,opet sa smrtnim ishodom

Teška saobraćajna nesreća na putu Čačak – Prijevor,opet sa smrtnim ishodom

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Pijan i pod zabranom izazvao sudar, jedna osoba poginula Stravičan udes kod Sevojna

Pijan i pod zabranom izazvao sudar, jedna osoba poginula Stravičan udes kod Sevojna

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DačijaMazdaPančevoTužilaštvosaobraćajna nesreća

Regioni, najnovije vesti »

UNS: Neprihvatljive pretnje, uvrede i označavanje novinara BIRN-a na TV Informer

UNS: Neprihvatljive pretnje, uvrede i označavanje novinara BIRN-a na TV Informer

Cenzolovka pre 3 minuta
Odbornici u Kragujevcu u utorak o vrtiću „Leptirić“ po hitnom postupku

Odbornici u Kragujevcu u utorak o vrtiću „Leptirić“ po hitnom postupku

Glas Šumadije pre 3 minuta
Slučaj „sanitet sa drvenom građom“ – ministar uz uvrede Miliću tvrdi da je vozilo privatno, ali se ne zna čije je

Slučaj „sanitet sa drvenom građom“ – ministar uz uvrede Miliću tvrdi da je vozilo privatno, ali se ne zna čije je

Južne vesti pre 33 minuta
Skup u Arilju protiv izgradnje brane „Svračkovo“

Skup u Arilju protiv izgradnje brane „Svračkovo“

Nova pre 13 minuta
Prva futsal liga: Visoka pobeda Vranja nad novajlijom iz Beograda

Prva futsal liga: Visoka pobeda Vranja nad novajlijom iz Beograda

Jug press pre 37 minuta