Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

Novi magazin pre 34 minuta  |  N1
Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

Bivši ambasador u Belorusiji u penziji Srećko Đukić rekao je za N1 da je nametanje teme BRIKS-a i promocija ove organizacije “zaluđivanje naroda”, kako se ne bi govorilo o ozbiljnijim problemima u Srbiji. On smatra i da je vlast morala da zna sve o državljanima proruske orijentacije koji su mesecima imali obuke u Srbiji u cilju pripreme polaznika za delovanje na izborima u Moldaviji.

Podsetimo, u Skupštini Srbije se održava parlamentarna konferencija "BRIKS - Srbija među prijateljima" koju su organizovali Pokret socijalista i neformalna Parlamentarna grupa za saradnju i pridruživanje BRIKS-u, u saradnji sa Institutom za strateški društveni dijalog. Temom BRIKS-a socijalisti se bave već godinama u Srbiji, ali kako kaže Đukić, javnosti niko do sada nije objektivno predstavio šta je ta organizacija, te da BRIKS nije i ne može biti zamena za
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

U kom svojstvu se u Skupštini Srbije obratio Aleksandar Vulin?

U kom svojstvu se u Skupštini Srbije obratio Aleksandar Vulin?

Danas pre 10 minuta
Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

N1 Info pre 54 minuta
Prva međunarodna konferencija o BRIKS-u u Srbiji – Vulin o uslovima EU i saradnji bez pritisaka

Prva međunarodna konferencija o BRIKS-u u Srbiji – Vulin o uslovima EU i saradnji bez pritisaka

RTS pre 15 minuta
Konferencija u Beogradu: BRIKS ne ugrožava ničiji suverenitet i ne postavlja uslove

Konferencija u Beogradu: BRIKS ne ugrožava ničiji suverenitet i ne postavlja uslove

Radio 021 pre 2 sata
Srbija ne mora slepo da prati evropski put: Alternativa je – BRIKS

Srbija ne mora slepo da prati evropski put: Alternativa je – BRIKS

Sputnik pre 1 sat
Vulin o Srbiji u BRIKS: Srpski suverenitet ne ide sa evropskim putem

Vulin o Srbiji u BRIKS: Srpski suverenitet ne ide sa evropskim putem

N1 Info pre 2 sata
U Beogradu prva konferencija o BRIKS-u; Vulin: BRIKS ne postavlja ultimatume za razliku od EU

U Beogradu prva konferencija o BRIKS-u; Vulin: BRIKS ne postavlja ultimatume za razliku od EU

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaSkupština SrbijeIzboriMoldavijaBriks

Politika, najnovije vesti »

Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

BBC News pre 5 minuta
U kom svojstvu se u Skupštini Srbije obratio Aleksandar Vulin?

U kom svojstvu se u Skupštini Srbije obratio Aleksandar Vulin?

Danas pre 10 minuta
SAZNAJEMO U Mionici se dogovara jedna lista za lokalne uzbore u novembru: Plan je da je predvode studenti

SAZNAJEMO U Mionici se dogovara jedna lista za lokalne uzbore u novembru: Plan je da je predvode studenti

Nova pre 5 minuta
Izraelski ministar u poseti Srbiji dok Evropa okreće leđa Netanjahuu

Izraelski ministar u poseti Srbiji dok Evropa okreće leđa Netanjahuu

Nedeljnik pre 5 minuta
Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Radio 021 pre 10 minuta