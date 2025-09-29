Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

Bivši ambasador u Belorusiji u penziji Srećko Đukić rekao je za N1 da je nametanje teme BRIKS-a i promocija ove organizacije “zaluđivanje naroda”, kako se ne bi govorilo o ozbiljnijim problemima u Srbiji. On smatra i da je vlast morala da zna sve o državljanima proruske orijentacije koji su mesecima imali obuke u Srbiji u cilju pripreme polaznika za delovanje na izborima u Moldaviji.

Podsetimo, u Skupštini Srbije se održava parlamentarna konferencija "BRIKS - Srbija među prijateljima" koju su organizovali Pokret socijalista i neformalna Parlamentarna grupa za saradnju i pridruživanje BRIKS-u, u saradnji sa Institutom za strateški društveni dijalog. Temom BRIKS-a socijalisti se bave već godinama u Srbiji, ali kako kaže Đukić, javnosti niko do sada nije objektivno predstavio šta je ta organizacija, te da BRIKS nije i ne može biti zamena za