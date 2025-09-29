Amss upozorava vozače: Oprez zbog kiše i mokrih kolovoza

Auto-moto savez Srbije saopštio je danas da vozači treba da obrate posebnu pažnju na brzinu i odstojanje u vožnji zbog kiše, mokrih kolovoza i otežane vidljivosti.

Prvi radni dan u nedelji doneo je i pojačan intenzitet saobraćaja, a dodatno ga povećava činjenica da se zbog kišnog vremena mnogi odlučuju za sopstveni prevoz. Na putevima kroz Srbiju nema zadržavanja na naplatnim stanicama, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Međutim, teretna vozila na izlazu iz zemlje beleže duža čekanja – na prelazu Batrovci kolona traje oko tri sata, dok se na Šidu i Kelebiji čeka približno sat vremena.