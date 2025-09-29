Menja se režim saobraćaja od Kuzmina do Sremske Mitrovice i kod petlje Kuzmin

Sremska Mitrovica – Saobraćaj na autoputu E-70 kod petlje Kuzmin odvija se uz privremena ograničenja zbog radova na redovnom održavanju, koji će trajati od 29. septembra do 2. oktobra 2025. godine, u toku svetlog dela dana.

Tokom radova, saobraćaj će se odvijati jednosmerno naizmeničnim propuštanjem, pa vozači treba da računaju na moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila, što olakšava putovanje za sve kategorije vozila. Prema informacijama Uprave granične policije u 7:15 časova: Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, pa se putnici mogu očekivati prolazak bez problema.
