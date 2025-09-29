Netanjahu: Verujem da je 20 talaca još uvek živo u Gazi, od ukupno 48

Tramp je više puta sugerisao da je broj preživelih talaca manji nego što tvrde izraelski zvaničnici

TEL AVIV – Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da veruje da je još uvek 20 talaca živo u Gazi od ukupno 48 koliko ih je otela palestinska militantna grupa Hamas. „Posvećeni smo tome da ih oslobodimo, svakog od njih, uključujući i poginule talce. Svaka zemlja sada mora da kaže samo jedno Hamasu: Oslobodite taoce, sve njih, i položite oružje. Ako to učinite, rat može odmah da se završi”, rekao je Netanjahu u intervjuu za Foks njuz, dan pre najavljenog