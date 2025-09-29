Slepi putnik pronađen mrtav u trapu aviona na aerodromu u Šarlotu

Slepi putnik pronađen mrtav u trapu aviona na aerodromu u Šarlotu

Avion je sleteo na međunarodni aerodrom Šarlot Daglas iz Evrope

ŠARLOT – Slepi putnik pronađen je u nedelju ujutro mrtav u odeljku za stajni trap aviona kompanije Ameriken erlajns u Šarlotu u državi Severna Karolina, saopštila je policija. Avion je sleteo na međunarodni aerodrom Šarlot Daglas iz Evrope, prenosi CBS Njuz. Ekipe za održavanje pronašle su telo, a policajci koji su reagovali proglasili su osobu mrtvom, prema saopštenju policijske uprave Šarlot-Meklenburg. Portparol Ameriken erlajnsa rekao je da ta avio-kompanija
