Slepi putnik iz Evrope nađen mrtav u trapu aviona: Jeziva tragedija na aerodromu: Policija odmah reagovala

Blic pre 1 sat
Slepi putnik iz Evrope nađen mrtav u trapu aviona: Jeziva tragedija na aerodromu: Policija odmah reagovala

Slepi putnik pronađen je u nedelju ujutro mrtav u odeljku za stajni trap aviona kompanije Ameriken erlajns u Šarlotu u državi Severna Karolina, saopštila je policija.

Avion je sleteo na međunarodni aerodrom Šarlot Daglas iz Evrope, prenosi CBS News. Ekipe za održavanje pronašle su telo, a policajci koji su reagovali proglasili su osobu mrtvom, prema saopštenju policijske uprave Šarlot-Meklenburg. Portparol Ameriken erlajnsa rekao je da ta avio-kompanija sarađuje sa organima reda na istrazi. Ovo je najmanje drugi put ove godine da su slepi putnici pronađeni u stajnim trapovima na američkim aerodromima. U januaru su dva mrtva
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Slepi putnik pronađen mrtav u trapu aviona na aerodromu u Šarlotu

Slepi putnik pronađen mrtav u trapu aviona na aerodromu u Šarlotu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aerodrom

Svet, najnovije vesti »

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Kurir pre 38 minuta
Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Politika pre 48 minuta
Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Politika pre 48 minuta
Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Politika pre 33 minuta
"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

Kurir pre 1 sat