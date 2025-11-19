Portal: SAD i Rusija tajno rade na izradi plana za okončanje rata u Ukrajini, Kremlj odbio da komentariše

N1 Info pre 51 minuta  |  Beta
Američka administracija tajno radi, u konsultaciji sa Rusijom, na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini, piše američki portal čiji je izveštaj Kremlj odbio da komentariše. "Nemamo ništa novo da podelimo sa vama o ovom pitanju", rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov na konferenciji za novinare, prenosi AFP.

Administracija predsednika Donalda Trampa tajno razvija sveobuhvatan mirovni plan za Ukrajinu, navodi američki portal Aksios (Axios). Plan ima 28 tačaka i četiri celine - mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i buduće odnose SAD sa Rusijom i Ukrajinom. Nije jasno kako plan pristupa spornim pitanjima, kao što je teritorijalna kontrola u istočnoj Ukrajini, navodi portal. Trampov izaslanik Stiv Vitkof vodi izradu plana i o njemu je detaljno
