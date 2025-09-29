Bivši ambassador u Belorusiji: Srbiji nije mesto u BRIKS-u

Radio 021 pre 12 minuta  |  N1
Bivši ambassador u Belorusiji: Srbiji nije mesto u BRIKS-u

Bivši ambasador u Belorusiji u penziji Srećko Đukić ocenio je da članstvo u BRIKS-u "nema nikakve ekonomske, tehnološke, finansijske i naučne koristi".

On smatra i da je vlast morala da zna sve o državljanima proruske orijentacije koji su mesecima imali obuke u Srbiji u cilju pripreme za delovanje na izborima u Moldaviji. On je za N1 rekao je da je nametanje teme BRIKS-a i promocija ove organizacije “zaluđivanje naroda”, kako se ne bi govorilo o ozbiljnijim problemima u Srbiji. Podsetimo, u Skupštini Srbije se održava parlamentarna konferencija "BRIKS - Srbija među prijateljima" koju su organizovali Pokret
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

U kom svojstvu se u Skupštini Srbije obratio Aleksandar Vulin?

U kom svojstvu se u Skupštini Srbije obratio Aleksandar Vulin?

Danas pre 1 sat
Prva međunarodna konferencija o BRIKS-u u Srbiji – Vulin: Za razliku od EU, BRIKS ne postavlja ultimatume

Prva međunarodna konferencija o BRIKS-u u Srbiji – Vulin: Za razliku od EU, BRIKS ne postavlja ultimatume

RTS pre 1 sat
Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

N1 Info pre 2 sata
Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

Đukić: Vlast je morala da zna sve o paravojnim ruskim kampovima u Srbiji

Novi magazin pre 2 sata
Konferencija u Beogradu: BRIKS ne ugrožava ničiji suverenitet i ne postavlja uslove

Konferencija u Beogradu: BRIKS ne ugrožava ničiji suverenitet i ne postavlja uslove

Radio 021 pre 3 sata
Srbija ne mora slepo da prati evropski put: Alternativa je – BRIKS

Srbija ne mora slepo da prati evropski put: Alternativa je – BRIKS

Sputnik pre 3 sata
Vulin o Srbiji u BRIKS: Srpski suverenitet ne ide sa evropskim putem

Vulin o Srbiji u BRIKS: Srpski suverenitet ne ide sa evropskim putem

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaSkupština SrbijeIzboriMoldavija

Politika, najnovije vesti »

Na Tadićevo pitanje zašto SRS nije zabranjena odgovaraju Zoran Živković i Vjerica Radeta

Na Tadićevo pitanje zašto SRS nije zabranjena odgovaraju Zoran Živković i Vjerica Radeta

Danas pre 12 minuta
Demokratska stranka bezuslovno uz studente

Demokratska stranka bezuslovno uz studente

Danas pre 1 sat
Održana još jedna jednočasovna obustava rada u Jovinoj: Profesori najavili radikalizaciju

Održana još jedna jednočasovna obustava rada u Jovinoj: Profesori najavili radikalizaciju

N1 Info pre 31 minuta
Italijanski analitički centar: Vlada u Rimu mora da prestane da žmuri na proteste u Srbiji

Italijanski analitički centar: Vlada u Rimu mora da prestane da žmuri na proteste u Srbiji

N1 Info pre 41 minuta
Vučić sa Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbednosti i situaciji oko NIS-a

Vučić sa Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbednosti i situaciji oko NIS-a

RTV pre 41 minuta