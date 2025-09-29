Uhapšeni studenti pušteni na slobodu: Jedan od njih ispričao kako je izgledalo privođenje

Dvojica studenata koji su bili privedeni u policijsku stanicu u Majke Jevrosime u Beogradu, pušteni su na slobodu, a dočekali su ih građani.

Student Mašinskog fakulteta Luka Pešić pušten je oko 23.20h iz Policijske Uprave Stari grad u Majke Jevrosime nakon što je dao izjavu. On je okupljenim medijima izjavio da je "to to za sada", ali i da mu je rečeno da će možda dobiti dodatni poziv u predstojećim danima. Takođe je rekao da se nakon završetka protesta u centru Beograda, nakon što je svoju novinarsku legitimaciju stavio u džep, uputio kući, ali da je u jednom trenutku primetio da ga prate ljudi u