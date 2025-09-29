Uhapšeni studenti pušteni na slobodu: Jedan od njih ispričao kako je izgledalo privođenje

Radio 021 pre 24 minuta  |  Beta
Uhapšeni studenti pušteni na slobodu: Jedan od njih ispričao kako je izgledalo privođenje

Dvojica studenata koji su bili privedeni u policijsku stanicu u Majke Jevrosime u Beogradu, pušteni su na slobodu, a dočekali su ih građani.

Student Mašinskog fakulteta Luka Pešić pušten je oko 23.20h iz Policijske Uprave Stari grad u Majke Jevrosime nakon što je dao izjavu. On je okupljenim medijima izjavio da je "to to za sada", ali i da mu je rečeno da će možda dobiti dodatni poziv u predstojećim danima. Takođe je rekao da se nakon završetka protesta u centru Beograda, nakon što je svoju novinarsku legitimaciju stavio u džep, uputio kući, ali da je u jednom trenutku primetio da ga prate ljudi u
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dvojica studenata privedenih u Majke Jevrosime pušteni na slobodu: Okupljeni građani i studenti ih pozdravili

Dvojica studenata privedenih u Majke Jevrosime pušteni na slobodu: Okupljeni građani i studenti ih pozdravili

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

Prošlog ponedeljka leto, sada - prava jesen: Stižu i prve pahulje snega

N1 Info pre 13 minuta
Uloga gulaša u hajka ekonomiji

Uloga gulaša u hajka ekonomiji

Danas pre 24 minuta
INTERVJU DANICA POPOVIĆ: Gorivo će biti skuplje, a nakon toga ide inflacija. Biće za ćacije, mračne poslove, novu vilu Đure…

INTERVJU DANICA POPOVIĆ: Gorivo će biti skuplje, a nakon toga ide inflacija. Biće za ćacije, mračne poslove, novu vilu Đure Macuta

Nova pre 29 minuta
Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Krajem sedmice na planinama susnežica i sneg

Zoom UE pre 23 minuta
Početak jeseni uz kišovito i prohladno vreme: Krajem sedmice i prvi sneg u višim planinskim predelima

Početak jeseni uz kišovito i prohladno vreme: Krajem sedmice i prvi sneg u višim planinskim predelima

Euronews pre 13 minuta