Međedović protiv Riderneša na mastersu u Šangaju

Novopazarac je 63. na ATP list, dok je Riderneš za devet mesta bolje rangiran.

Njih dvojica su igrala sredinom avgusta, na turniru u Vinston Sejlemu, a taj meč je Međedović rešio u svoju korist (2:0 u setovima). Bolji iz tog duela u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz meča 28. nosioca, Amerikanca Aleksa Mikelsena i kvalifikanta. Masters u Šangaju igra se na tvrdoj podlozi, za nagradni fond nešto veći od devet miliona dolara. Titulu brani Janik Siner, a pored njega igraće i prvi teniser sveta Karlos Alkaraz, Novak Đoković, Aleksandar Zverev