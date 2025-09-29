Međedović protiv Riderneša na mastersu u Šangaju

Radio sto plus pre 43 minuta
Međedović protiv Riderneša na mastersu u Šangaju

Novopazarac je 63. na ATP list, dok je Riderneš za devet mesta bolje rangiran.

Njih dvojica su igrala sredinom avgusta, na turniru u Vinston Sejlemu, a taj meč je Međedović rešio u svoju korist (2:0 u setovima). Bolji iz tog duela u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz meča 28. nosioca, Amerikanca Aleksa Mikelsena i kvalifikanta. Masters u Šangaju igra se na tvrdoj podlozi, za nagradni fond nešto veći od devet miliona dolara. Titulu brani Janik Siner, a pored njega igraće i prvi teniser sveta Karlos Alkaraz, Novak Đoković, Aleksandar Zverev
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Švjontek ostvarila 400. pobedu u karijeri za osminu finala turnira u Pekingu

Švjontek ostvarila 400. pobedu u karijeri za osminu finala turnira u Pekingu

Radio sto plus pre 38 minuta
Siner u polufinalu turnira u Pekingu

Siner u polufinalu turnira u Pekingu

Radio sto plus pre 8 minuta
Đoković i dalje četvrti – Danilovićeva na 43. poziciji

Đoković i dalje četvrti – Danilovićeva na 43. poziciji

Sputnik pre 58 minuta
Fric pobedio Bruksbija i plasirao se u finale Tokija

Fric pobedio Bruksbija i plasirao se u finale Tokija

Sportski žurnal pre 38 minuta
Iga za 40 minuta u osmini finala Kineskog opena

Iga za 40 minuta u osmini finala Kineskog opena

Sport klub pre 1 sat
Siner se namučio u drugom setu, ali ušao u polufinale turnira u Pekingu

Siner se namučio u drugom setu, ali ušao u polufinale turnira u Pekingu

Danas pre 18 minuta
Švjontek ostvarila 400. pobedu u karijeri za osminu finala Pekinga

Švjontek ostvarila 400. pobedu u karijeri za osminu finala Pekinga

Sportski žurnal pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPŠangajMastersMasters u ŠangajuDolarKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Verujem u svoje igrače bez obzira na sve: Obradović uoči prvog meča u Evroligi!

Verujem u svoje igrače bez obzira na sve: Obradović uoči prvog meča u Evroligi!

Hot sport pre 3 minuta
Evroliga menja pravila zbog ergina atamana i crvene zvezde! Sramna podvala turskog trenera u centru pažnje! Ako je ponovi -…

Evroliga menja pravila zbog ergina atamana i crvene zvezde! Sramna podvala turskog trenera u centru pažnje! Ako je ponovi - čeka ga žestoka kazna!

Kurir pre 3 minuta
Srpski trener produžio ugovor sa klubom, četvrtu godinu zaredom će biti u Kataru

Srpski trener produžio ugovor sa klubom, četvrtu godinu zaredom će biti u Kataru

Nova pre 3 minuta
Šušić u Ivanjicu stigao iz Banjaluke

Šušić u Ivanjicu stigao iz Banjaluke

Sportski žurnal pre 3 minuta
Murinen nije jedini: Partizan bez još jednog igrača na gostovanju u Dubaiju

Murinen nije jedini: Partizan bez još jednog igrača na gostovanju u Dubaiju

Danas pre 3 minuta