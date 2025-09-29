Promenljivo oblačno i sveže, temperatura od osam do 20 stepeni

NOVI SAD - Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 8 do 13 stepeni, a najviša od 16 do 20. U Novom Sadu se očekuje promenljivo oblačno i sveže vreme, ujutru sa kratkotrajnom slabom kišom, tokom dana biće suvo. Duvaće slab, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša oko 18. Iudućih sedam dana očekuje se svežije vreme. U utorak će biti promenljivo