Protest roditelja i sindikata ispred Ministarstva prosvete: Traže rešavanje problema u beogradskim školama

Roditelji đaka koji pohađaju Petu i Devetu beogradsku gimnaziju, Osnovnu školu “Pavle Savić” i Vazduhoplovnu akademiju najavili su večeras protest ispred Ministarstva prosvete.

Kako je navedeno u objavi na društvenim mrežama, okupljanje je zakazano za 19 časova ispred Pete beogradske gimnazije, odakle će učesnici krenuti u protestnu šetnju ulicom Kneza Miloša i Nemanjinom, do zgrade Ministarstva prosvete. Najavljeno je da će na protestu govoriti predstavnici Nezavisnog sindikata prosvete Srbije. Roditelji zahtevaju rešavanje problema koji otežavaju funkcionisanje tih škola i odvijanje nastave.