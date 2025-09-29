Roditelji đaka više beogradskih škola večeras će protestovati ispred Ministarstva prosvete

Radio 021 pre 55 minuta  |  021.rs
Roditelji đaka više beogradskih škola večeras će protestovati ispred Ministarstva prosvete

Roditelji đaka koji pohađaju Petu i Devetu beogradsku gimnaziju, Osnovnu školu "Pavle Savić" i Vazduhoplovnu akademiju najavili su za večeras protest ispred Ministarstva prosvete.

Okupljanje je u 19 časova ispred Pete beogradske gimnazije. Odatle će okupljeni krenuti u protestnu šetnju ulicacama Kneza Miloša i Nemanjinom, do zgrade Ministarstva prosvete. Na protestu će se obratiti predstavnici Nezavisnog sindikata prosvete Srbije. Roditelji zahtevaju rešavanje problema koji otežavaju funkcionisanje tih škola i odvijanje nastave.
