Davidovac: Napokon sam spreman; Stranci pitaju za sugestije

Davidovac: Napokon sam spreman; Stranci pitaju za sugestije

Krilni košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac kaže da se novi igrači postepeno prilagođavaju na novo okruženje, kao i da je srećan što je napokon zdrav.

Zvezda u utorak od 20 sati čeka Armani u prvom kolu Evrolige, u Beogradskoj areni. “Teška utakmica nas očekuje svakako, dobra su ekipa, konkretna. Dolaze iz dobrog ritma posle osvajanja Superkupa Italije. Ipak, igramo na domaćem terenu, trebalo bi da iskoristimo tu prednost”, počinje Davidovac. Zvezda će na Armani bez Grejema, Dobrića i Plavšića, kao i bez Ajzee Kenana, koji će duže odsustvovati. “Još nismo dostigli nivo koji je potreban za ovu sezonu. Doduše, po
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaItalijaArmaniDejan Davidovac

