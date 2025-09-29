Pavkov sa mladima na Pešteru u sklopu nacionalne kampanje posvećene ekologiji

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Pavkov sa mladima na Pešteru u sklopu nacionalne kampanje posvećene ekologiji

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov nastavila je ekološke aktivnosti sa mladima na Pešterskoj visoravni, a u sklopu nacionalne kampanje za mlade "Priroda nema alternativu.

Zato deluj i ti!". Pavkov je sa ministrom turizma i omladine Huseinom Memićem i mladim volonterima radila na uređivanju mobilijara na hranilištu za lešinare i sisare na lokaciji Krnja Jela, saopštilo je resorno ministarstvo. Oni su potom obišli osmatračnicu za ptice i Peštersko jezero, a zatim čistili obalu reke Boroštice. Ministarka je istakla da je Pešterska visoravan poznata po prostranim pašnjacima i netaknutoj prirodi, retkim i ugroženim vrstama,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pešter centar ekološke borbe, ministri u akciji sa mladima

Pešter centar ekološke borbe, ministri u akciji sa mladima

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PešterEkologijasara pavkov

Najnovije vesti »

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Kurir pre 39 minuta
Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Politika pre 49 minuta
Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Politika pre 49 minuta
Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Politika pre 34 minuta
Pavkov sa mladima na Pešteru u sklopu nacionalne kampanje posvećene ekologiji

Pavkov sa mladima na Pešteru u sklopu nacionalne kampanje posvećene ekologiji

Telegraf pre 53 minuta