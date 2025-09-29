Pavkov sa mladima na Pešteru u sklopu nacionalne kampanje posvećene ekologiji

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov nastavila je ekološke aktivnosti sa mladima na Pešterskoj visoravni, a u sklopu nacionalne kampanje za mlade "Priroda nema alternativu.

Zato deluj i ti!". Pavkov je sa ministrom turizma i omladine Huseinom Memićem i mladim volonterima radila na uređivanju mobilijara na hranilištu za lešinare i sisare na lokaciji Krnja Jela, saopštilo je resorno ministarstvo. Oni su potom obišli osmatračnicu za ptice i Peštersko jezero, a zatim čistili obalu reke Boroštice. Ministarka je istakla da je Pešterska visoravan poznata po prostranim pašnjacima i netaknutoj prirodi, retkim i ugroženim vrstama,