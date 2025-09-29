Dodikova stranka izlazi na prevremene izbore za predsednika Srpske

Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) jednoglasno je doneo odluku da ta stranka ide na prevremene izbore za predsednika Republike Srpske koji su zakazani za 23. novembar. Predsednik Srpske Milorad Dodik predložio da referendum u Srpskoj bude održan na dan prevremenih izbora.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, izjavio je na sednici da stranka treba da izađe na prevremene izbore za predsednika Republike Srpske da bi se sprečio pokušaj devastacije i destabilizacije Srpske. Kako je naveo, SNSD će predložiti kandidata za prevremene izbore nakon konsultacija sa koalicionim partnerima. SNSD što pre treba da u Narodnoj skupštini Republike Srpske predloži odluku da bude izabran vršilac dužnosti predsednika Srpske do prevremenih izbora, a možda i