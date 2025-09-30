Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu i formiranje snežnog pokrivača u planinskim predelima u četvrtak i petak (za 2. i 3. oktobar)

Prema prognozi, u četvrtak i petak očekuje se oblačno vreme sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše. U četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne