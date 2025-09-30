Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Alo pre 2 sata
Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu i formiranje snežnog pokrivača u planinskim predelima u četvrtak i petak (za 2. i 3. oktobar)

Prema prognozi, u četvrtak i petak očekuje se oblačno vreme sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše. U četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

RHMZ UPOZORENJE: obilna kiša i prvi sneg u Srbiji – Sremska Mitrovica hladnija, uglavnom suvo

RHMZ UPOZORENJE: obilna kiša i prvi sneg u Srbiji – Sremska Mitrovica hladnija, uglavnom suvo

Ozon pre 19 minuta
"Srbija će biti natopljena kišom": Dramatično upozorenje na nevreme za početak oktobra

"Srbija će biti natopljena kišom": Dramatično upozorenje na nevreme za početak oktobra

Mondo pre 9 minuta
Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana: Rhmz najavio gde će padati sneg narednih dana

Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana: Rhmz najavio gde će padati sneg narednih dana

Telegraf pre 19 minuta
Srbiji prete bujične poplave zbog obilnih pljuskova: Nova prognoza Čubrila za početak oktobra

Srbiji prete bujične poplave zbog obilnih pljuskova: Nova prognoza Čubrila za početak oktobra

Mondo pre 1 sat
Samo ovaj deo Srbije ostaće suv, pašće i sneg: Rhmz izdao novo upozorenje, očekuju nas jake padavine

Samo ovaj deo Srbije ostaće suv, pašće i sneg: Rhmz izdao novo upozorenje, očekuju nas jake padavine

Telegraf pre 2 sata
Sutra nakon hladnog jutra oblačno vrijeme

Sutra nakon hladnog jutra oblačno vrijeme

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Upozorenje RHMZ: U četvrtak i petak obilna kiša, moguć i prvi sneg

Upozorenje RHMZ: U četvrtak i petak obilna kiša, moguć i prvi sneg

Morava info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZ

Beograd, najnovije vesti »

Drama u Urgentnom centru: Trojica mladića pravila haos u bolnici, a potom nasrnuli na policiju nožem i flašom!

Drama u Urgentnom centru: Trojica mladića pravila haos u bolnici, a potom nasrnuli na policiju nožem i flašom!

Blic pre 35 minuta
Hitno oglašavanje Đeksona hakon što su mu uništena kola na Novom Beogradu! Otkrio šok istinu, evo koga krivi za ovaj vandalizam…

Hitno oglašavanje Đeksona hakon što su mu uništena kola na Novom Beogradu! Otkrio šok istinu, evo koga krivi za ovaj vandalizam

Kurir pre 14 minuta
RHMZ UPOZORENJE: obilna kiša i prvi sneg u Srbiji – Sremska Mitrovica hladnija, uglavnom suvo

RHMZ UPOZORENJE: obilna kiša i prvi sneg u Srbiji – Sremska Mitrovica hladnija, uglavnom suvo

Ozon pre 19 minuta
"Srbija će biti natopljena kišom": Dramatično upozorenje na nevreme za početak oktobra

"Srbija će biti natopljena kišom": Dramatično upozorenje na nevreme za početak oktobra

Mondo pre 9 minuta
Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana: Rhmz najavio gde će padati sneg narednih dana

Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana: Rhmz najavio gde će padati sneg narednih dana

Telegraf pre 19 minuta