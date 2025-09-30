Na današnji dan, 30. septembar

Danas je utorak, 30. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1399 - Osnivač engleske dinastije Lankaster Henri Bolingbrok (Henry Bolingbroke) postao je kralj Henri IV, dan nakon što je abdicirao Ričard II (Richard), prvi monarh u istoriji Engleske koji je napustio presto. 1846 - Američki zubar Vilijam Morton (William) prvi je upotrebio anesteziju (etar) prilikom vadjenja zuba. 1876 - Rodjen je srpski pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić. Pesnik modernog senzibiliteta sledio je u savršenstvu forme francuske