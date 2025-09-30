Na današnji dan, 30. septembar

Na današnji dan dogodilo se: 1399. Osnivač engleske dinastije Lankaster Henri Bolingbrok postao je kralj Henri IV, dan nakon što je abdicirao Ričard II, prvi monarh u istoriji Engleske koji je napustio presto. 1846. Američki zubar Vilijam Morton prvi je upotrebio anesteziju (etar) prilikom vađenja zuba. 1876. Rođen je srpski pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić. Pesnik modernog senzibiliteta sledio je u savršenstvu forme francuske parnasovce i