Dodik pričao da "izbora neće biti", SAD šalje kandidata: Šta se krije iza odluke SNSD: Draško "povukao najmudriji potez"

Na prevremenim predsedničkim izborima 23. novembra Republika Srpska biraće, po svemu sudeći, između kandidata vladajućeg SNSD-a na čijem je čelu Milorad Dodik i Branka Blanuše kojeg je predložio SDS, najjača opoziciona stranka. Analitičari smatraju da je Dodik uspeo da "navuče" deo opozicije da se trka na izborima kako bi je predstavio kao "izdajnika" i dodaju da je Draško Stanivuković, predsednik PDP, "povukao možda najmudriji potez" pošto je odlučio da ne učestvuje na izborima.

Dan pošto je SDS odlučio da kandiduje Blanušu za predsednika Republike Srpske i Dodikov SNSD je objavio da će učestvovati na izborima s tim što će, prema najavama, naknadno odrediti kandidata nakon konsultacija sa koalicionim partnerima. Promenu odluke o učešću na izborima koje je raspisao CIK BiH u SNSD-u pravdaju željom da se "otera Kristijan Šmit, visoki predstavnik BiH". Cvijetin Milivojević, politikolog, kaže za "Blic" da su i Dodikov SNSD i opozicioni SDS