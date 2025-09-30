Džared Kušner i drugi investitori preuzimaju gejming kompaniju EA za 55 milijardi dolara

Grupa investitora, među kojima je i američki preduzetnik Džared Kušner, najavila je danas preuzimanje američkog proizvođača video-igara Elektronik arts (EA) za 55 milijardi dolara.

U transakciju su uključeni i privatni investicioni fondovi Silver lejk i saudijski Pablik investment fond (PIF), a očekuje se da će ona biti završena u u prvom kvartalu fiskalne 2027. godine, nakon dobijanja regulatornih odobrenja i saglasnosti akcionara, prenosi portal Verdž. Po završetku transakcije, sedište kompanije EA će ostati u Redvud Sitiju, Kalifornija, a nastaviće da je vodi Endrju Vilson kao izvršni direktor. Akcije kompanije više neće biti javno