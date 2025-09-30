Severna Koreja poručila preko UN da se nikada neće odreći nuklearnog oružja

Danas pre 8 sati  |  Beta
Severna Koreja poručila preko UN da se nikada neće odreći nuklearnog oružja

Severna Koreja nikada neće odustati od svog prava da bude nuklearna sila, rekao je danas zamenik ministra spoljnih poslova ove zemlje pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

Retko se dešava da se bilo ko iz Severne Koreje obraća preko govornice Generalne skupštine UN. Pjongjang je proglasio svoj status nuklearne sile „nepovratnim“ 2022. godine i čak ga sledeće godine uvrstio u svoj Ustav, pa je „nametanje ‘denuklearizacije'“ Severnoj Koreji „jednako traženju da se ona odrekne svog suvereniteta i prava na postojanje“, izjavio je Kim Son Gjong. „Nikada nećemo odustati od nuklearne energije, koja je naš nacionalni zakon, naša nacionalna
