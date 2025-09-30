Severna Koreja ne odustaje: Kim Son Gjong pred UN objavio: "Nuklearno oružje je naše pravo i zaštita od agresije!"

Severna Koreja nikada neće da odustane od svog nuklearnog programa, izjavio je danas zamenik ministra spoljnih poslova Kim Son Gjong u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ocenivši da je to ravno zahtevu da se Severna Koreja odrekne suvereniteta i prava na postojanje.

- Nametanje 'denuklearizacije' DPRK-u ( Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji) ravno je zahtevu da se odrekne suvereniteta i prava na postojanje i predstavlja kršenje Ustava - rekao je Kim, prenosi Rojters. Istakao je da Pjongjang nikada neće da odustane od suvereniteta, da se odrekne prava na postojanje, niti da prekrši. - Zahvaljujući unapređenom fizičkom ratnom odvraćanju naše države, koje je u direktnoj srazmeri sa rastućom pretnjom agresije SAD-a i njihovih