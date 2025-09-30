Gigant na savi pred velikim testom Osam kamiona od 42 tone proveravaju most kod Sremske Rače

Dnevnik pre 2 sata
Gigant na savi pred velikim testom Osam kamiona od 42 tone proveravaju most kod Sremske Rače

BEOGRAD: JP "Putevi Srbije" saopštilo je da počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save kod Sremske Rače kako bi bilo potvrđeno da je obezbeđena njegova puna nosivost i stabilnost mosta.

Ispitivanje će se vršiti u šest faza, posebno za svaku konstrukciju, u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. Armirano-betonske prilazne konstrukcije opterećuju se sa po šest kamiona težine 35 tona, a čelične konstrukcije sa po osam kamiona težine 42 tone. Nakon postavljanja mernih uređaja, prvo se sprovodi statičko ispitivanje, tako što se most opterećuje vozilima definisane težine i karakteristikama prema unapred definisanoj šemi
