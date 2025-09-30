Testiranje u 6 faza: Danas počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

JP „Putevi Srbije“ obevestili su javnost da danas 30. septembra počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save kod Sremske Rače.

Ispitivanje će se vršiti u 6 faza, posebno za svaku konstrukciju, u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. Armirano-betonske prilazne konstrukcije opterećuju se sa po 6 kamiona težine 35 tona, a čelične konstrukcije sa po 8 kamiona težine 42 tone. Nakon postavljanja mernih uređaja, prvo se sprovodi statičko ispitivanje, tako što se most opterećuje vozilima definisane težine i karakteristikama prema unapred definisanoj šemi