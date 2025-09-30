Od četvrtka sneg u brdsko-planinskim predelima na jugu Srbije

Do subote (04.10.) umereno do potpuno oblačno i hladno, na severozapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom.

U četvrtak (02.10.) i petak (03.10.) padavine će u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije biti obilne, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U četvrtak ujutro u brdsko – planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, a tokom dana se sneg očekuje u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Na visokim planinama na jugu doći će do stvaranja snežnog pokrivača. Dnevne temperature u većini mesta od 9 do 13 °C. Od