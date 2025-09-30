Od četvrtka sneg u brdsko-planinskim predelima na jugu Srbije

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Od četvrtka sneg u brdsko-planinskim predelima na jugu Srbije

Do subote (04.10.) umereno do potpuno oblačno i hladno, na severozapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom.

U četvrtak (02.10.) i petak (03.10.) padavine će u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije biti obilne, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U četvrtak ujutro u brdsko – planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, a tokom dana se sneg očekuje u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Na visokim planinama na jugu doći će do stvaranja snežnog pokrivača. Dnevne temperature u većini mesta od 9 do 13 °C. Od
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

RHMZ upozorenje: U četvrtak i petak obilna kiša i prvi snežni pokrivač na planinama

RHMZ upozorenje: U četvrtak i petak obilna kiša i prvi snežni pokrivač na planinama

RTV pre 14 minuta
Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Alo pre 9 minuta
Rhmz izdao upozorenje! Čekaju nas obilne kiše, poznato i gde će tačno u Srbiji pasti prvi sneg

Rhmz izdao upozorenje! Čekaju nas obilne kiše, poznato i gde će tačno u Srbiji pasti prvi sneg

Telegraf pre 14 minuta
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

RTV Novi Pazar pre 43 minuta
Početak oktobra biće neuobičajeno hladan: Očekuje se prvi mraz, a negde i minus

Početak oktobra biće neuobičajeno hladan: Očekuje se prvi mraz, a negde i minus

Pressek pre 44 minuta
"Oprez ko putuje na planinu": Ristić otkrio da postoji mogućnost snežnih padavina i u nižim predelima

"Oprez ko putuje na planinu": Ristić otkrio da postoji mogućnost snežnih padavina i u nižim predelima

Mondo pre 1 sat
Šok prognoza RHMZ, zima lupa na vrata! Od ovog dana sneg u Srbiji, evo kakav nas oktobar čeka!

Šok prognoza RHMZ, zima lupa na vrata! Od ovog dana sneg u Srbiji, evo kakav nas oktobar čeka!

Alo pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Beograd, najnovije vesti »

RHMZ upozorenje: U četvrtak i petak obilna kiša i prvi snežni pokrivač na planinama

RHMZ upozorenje: U četvrtak i petak obilna kiša i prvi snežni pokrivač na planinama

RTV pre 14 minuta
Održava se festival zdravlja u Domu Vojske Srbije - Nije vam potreba zdravstvena knjižica, a možete obaviti brojne besplatne…

Održava se festival zdravlja u Domu Vojske Srbije - Nije vam potreba zdravstvena knjižica, a možete obaviti brojne besplatne preglede

Kurir pre 14 minuta
Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Alo pre 9 minuta
Rhmz izdao upozorenje! Čekaju nas obilne kiše, poznato i gde će tačno u Srbiji pasti prvi sneg

Rhmz izdao upozorenje! Čekaju nas obilne kiše, poznato i gde će tačno u Srbiji pasti prvi sneg

Telegraf pre 14 minuta
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

RTV Novi Pazar pre 43 minuta