Evo zašto se razvode Nikol Kidman i Kit Urban: Brak pukao nakon 19 godina, njen muž napravio skandal zbog jednog pitanja o njoj
Kurir pre 2 sata
Nikol Kidman i Kit Urban rastali su se posle 19 godina braka, prenose svetski mediji.
Australijska glumica i njen suprug muzičar navodno su se rastali nakon dve decenije zajedničkog života. Varijeti je potvrdio vest o raskidu u ponedeljak uveče, a neimenovani izvor je rekao za Njujork post: „Ponekad veze jednostavno prođu svojim tokom.“ 58-godišnja glumica i 57-godišnji kantri pevač žive odvojeno od juna, prema veb-sajtu za zabavu TMZ. U junu je Kidman podelila fotografiju sebe sa Urbanom na Instagramu kako bi obeležila godišnjicu braka. Veruje se