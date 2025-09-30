Otkriven razlog razvoda braka Nikol Kidman i Kita Urbana? (FOTO)

Vesti online pre 2 sata  |  B92.net, Vesti online (M. B.)
Otkriven razlog razvoda braka Nikol Kidman i Kita Urbana? (FOTO)

Nakon potvrde da su se glumica Nikol Kidman (58) i kantri pevač Kit Urban (57) rastali nakon 19 godina braka i dvoje dece, izvori sugerišu da razvod incirao on. Urban želi razvod Razdvojeni životi Znakovi nevolje u raju

Nekada su činili romantičnim holivudske crvene tepihe svojim strastvenim izlivima ljubavi, ali insajderi otkrivaju da je strast između Nikol Kidman i njenog supruga Kita Urbana “umrla” poslednjih meseci. “Kit nikada ne viđa Nikol, ili ona snima ili je on na turneji”, rekao je izvor. “Bilo je mnogo ljubavi između njih dvoje i možda se neće zvanično razvesti. Zajedno su decenijama, tako da postoji šansa da se pomire, ali trenutno ne funkcionišu kao par”. In
