Isplivali svi detalji razvoda Nikol Kidman i Kita Urbana: Počelo je sa eskplicitnim scenama, a završilo se sa drugom ženom

Glumica Nikol Kidman podnela je zahtev za razvod od supruga Kita Urbana nakon 19 godina braka.

Oskarovka, 58, i muzičar, 57, poslednjih meseci su bili razdvojeni zbog užurbanih rasporeda snimanja i turneja. Kidman je u utorak podnela zahtev za razvod, navodno zbog sumnje da je Urban „već povezan sa drugom ženom“ nakon njihove razdvojenosti u junu. Nema indicija da je Urban bio neveran. Kit već ima drugu ženu? Bivši supružnici imaju dve ćerke: Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Kidman je prethodno bila u braku sa Tomom Kruzom od 1990. do 2001. godine, i