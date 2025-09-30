Isplivali svi detalji razvoda Nikol Kidman i Kita Urbana: Počelo je sa eskplicitnim scenama, a završilo se sa drugom ženom

Kurir pre 1 sat
Isplivali svi detalji razvoda Nikol Kidman i Kita Urbana: Počelo je sa eskplicitnim scenama, a završilo se sa drugom ženom

Glumica Nikol Kidman podnela je zahtev za razvod od supruga Kita Urbana nakon 19 godina braka.

Oskarovka, 58, i muzičar, 57, poslednjih meseci su bili razdvojeni zbog užurbanih rasporeda snimanja i turneja. Kidman je u utorak podnela zahtev za razvod, navodno zbog sumnje da je Urban „već povezan sa drugom ženom“ nakon njihove razdvojenosti u junu. Nema indicija da je Urban bio neveran. Kit već ima drugu ženu? Bivši supružnici imaju dve ćerke: Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Kidman je prethodno bila u braku sa Tomom Kruzom od 1990. do 2001. godine, i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Otkriven uzrok razvoda Nikol Kidman: Muž pravio haos, nije mogao da je gleda sa drugim muškarcima

Otkriven uzrok razvoda Nikol Kidman: Muž pravio haos, nije mogao da je gleda sa drugim muškarcima

Mondo pre 38 minuta
Otkriven razlog razvoda braka Nikol Kidman i Kita Urbana? (FOTO)

Otkriven razlog razvoda braka Nikol Kidman i Kita Urbana? (FOTO)

Vesti online pre 53 minuta
Otkriven razlog razvoda braka Nikol Kidman i Kita Urbana? FOTO

Otkriven razlog razvoda braka Nikol Kidman i Kita Urbana? FOTO

B92 pre 4 sati
"Kokainska klauzula" u predbračnom ugovoru može Kitu Urbanu da donese 17 milona dolara nakon razvoda od Nikol Kidman

"Kokainska klauzula" u predbračnom ugovoru može Kitu Urbanu da donese 17 milona dolara nakon razvoda od Nikol Kidman

Kurir pre 5 sati
Nakon 19 godina braka došlo je do razvoda! Glumica na sve načine pokušala sa spase brak, on se spakovao i otišao!

Nakon 19 godina braka došlo je do razvoda! Glumica na sve načine pokušala sa spase brak, on se spakovao i otišao!

Alo pre 5 sati
Razvod nije došao preko noći: Nikol Kidman i Kit Urban stavili tačku na brak

Razvod nije došao preko noći: Nikol Kidman i Kit Urban stavili tačku na brak

Večernje novosti pre 6 sati
„Rekao joj je da nije srećan, bila je zatečena“: Otkriven razlog razvoda Nikol Kidman i Kita Urbana

„Rekao joj je da nije srećan, bila je zatečena“: Otkriven razlog razvoda Nikol Kidman i Kita Urbana

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikol Kidmanrazvod

Kultura, najnovije vesti »

In Memoriam: Odlazak muzičara, kompozitora, Vojislava Bubiše Simića (1924-2025)

In Memoriam: Odlazak muzičara, kompozitora, Vojislava Bubiše Simića (1924-2025)

Danas pre 38 minuta
Filmska kritičarka otkriva pet najboljih filmova 2025. godine

Filmska kritičarka otkriva pet najboljih filmova 2025. godine

Danas pre 1 sat
Vladislav Bajac podneo neopozivu ostavku u Odboru Sajma knjiga

Vladislav Bajac podneo neopozivu ostavku u Odboru Sajma knjiga

Danas pre 1 sat
Dokumentarac „Treći svijet” o Haustoru u bioskopima širom Srbije

Dokumentarac „Treći svijet” o Haustoru u bioskopima širom Srbije

Danas pre 2 sata
INTERVJU ŠIROM: Borba za mir, ekologiju, prihvatanje različitosti i rad na suživotu uvek će goreti u srcima pojedinaca.

INTERVJU ŠIROM: Borba za mir, ekologiju, prihvatanje različitosti i rad na suživotu uvek će goreti u srcima pojedinaca.

Danas pre 3 sata