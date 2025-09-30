Razvod nije došao preko noći: Nikol Kidman i Kit Urban stavili tačku na brak

Večernje novosti pre 12 minuta
VEST o razvodu Nikol Kidman i Kita Urbana posle skoro dvadeset godina braka iznenadila je javnost, ali mnogi detalji iz prethodnih meseci ukazuju da je kriza bila dugotrajna. Prema navodima bliskih izvora, poznata glumica pokušavala je da spasi njihovu vezu, ali - uzalud. Još od početka leta, Nikol i Kit žive u odvojenim kućama u Nešvilu, a ona najviše vremena provodi sa ćerkama Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14).

Foto: AP Poslednji put glumica i kantri zvezda su se pojavili zajedno u javnosti 20. juna na fudbalskoj utakmici. Pre toga, u maju su izgledali zaljubljeno na dodeli kantri muzičkih nagrada u Teksasu, ali je posle toga usledila tišina - i u medijima i na društvenim mrežama. Upravo su društvene mreže mnogima bile prvi signal da nešto nije u redu. U avgustu je Kidmanova objavljivala fotografije s ćerkama iz Hrvatske, dok je Urban bio odsutan na njima. Sumnje je
