Promenio frizuru, pa spektakularnim potezom na treningu oduševio planetu! Đoković pokazao "magiju" u Šangaju, pogledajte šta radi majstor! Video
Kurir pre 15 minuta
Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, trenutno se nalazi u Šangaju gde će u narednim danima igrati na Masters turniru.
Već je odradio prvi trening, demonstrirajući da mu je tenis i dalje u malom prstu, a pažnju je privukao i novom frizurom. Pored frizure, Novak je oduševio i jednim nonšalantnim potezom kroz noge, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: Podsetimo, najbolji svetski teniser je slobodan u prvom kolu turnira, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča između Hrvata Marina Čilića i Francuza Korentana Mutea. Potencijalni rivali u trećem kolu Novaku