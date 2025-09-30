Odustajanje Alkaraza uticalo direktno na Đokovića: On bi mogao da bude prvi protivnik Novaka u Šangaju!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Odustajanje Alkaraza uticalo direktno na Đokovića: On bi mogao da bude prvi protivnik Novaka u Šangaju!

Iznenađujuće povlačenje Karlosa Alkaraza sa Mastersa u Šangaju izazvalo je direktne promene kod Novaka Đokovića i njegovom delu žreba.

Prvobitno, Novak je u prvom kolu bio slobodan, a u drugom je trebalo da igra protiv Marina Čilića ili Korentana Mutea. Sada, Francuz je prebačen na mesto gde je trebalo da bude Alkaraz, pa će najednom imati i on direktan prolaz u drugu rundu. Tako će Đoković prvi zadatak imati protiv Čilića ili - kvalifikanta ili srećnog gubitnika! Definitivno, došlo je do "tumbanja" koje niko nije očekivao, a najviše je profitirao Mute. Interesantno je da je ovo uticalo i na još
Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebŠangajKarlos Alkaraz

