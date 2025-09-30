Đoković odradio trening u Kini: Nole pokazao "magiju", ali i novu frizuru u Šangaju

Đoković odradio trening u Kini: Nole pokazao "magiju", ali i novu frizuru u Šangaju

Srpski teniser, ujedno i najveći ikada koji je držao reket u rukama, Novak Đoković stigao je na Masters u Šangaj, gde je već odradio i prvi trening.

On je pokazao da i dalje drži tenis "u malom prstu", dok je pokazao i novu frizeru. Novak Đoković je prošle godine igrao u Šangaju, dok je prethodno imao i pauzu od pet godina čak od nastupanja u Kini. Ovoga puta mu žreb i nije bio baš naklonjen, pošto iako je slobodan u prvom kolu, on će igrati protiv boljeg iz duela Marin Čilić - Korentan Mute u drugom kolu. Potom ga očekuje Frensins Tijafo ili Lorenco Sonego, pa Rubljov ili Koboli... Jednostavno, dosta težak
