Tijen – dete sreće, preko dve predaje u prvo finale

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vojin Veličković
Dete sreće, kako drugačije nazvati Lernera Tijena koji se u prvo finale u karijeri plasirao posle predaja dvojice rivala protiv kojih je bio autsajder.

Naravno, možda bi 19-godišnji Amerikanacc preokrenuo oba meča u kojima je izgubio prvi set – u četvrtfinalu serije 500 u Pekingu protiv Lorenca Muzetija i u polufinalu protiv Danila Medvedeva – ali na sreću ne može da se požali. U roku od dva dana Tijen je gubio dva meča i oba dobio kada su protivnici bacili peškir u trećem setu. – Bilo je 5:3 za njega u drugom delu ali sam uspeo da se nekako izborim za treći – istakao je Amerikanac posle pobede sa 5:7, 7:5, 4:0
