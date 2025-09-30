DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

Demokratska stranka je danas ocenila da izjava predsednika Izvršnog odbora Srpske napredne stranke i ministra za javna ulaganja Darka Glišića da će DS "nestati" zbog podrške studentima - samo otkriva želje i nervozu vlasti, ali je ukazala da će opozicija postojati i pobeđivati "samo ako stane uz studente".

Glišić je danas ocenio da će opozicione stranke koje su podržale studentski pokret nestati sa političke scene, navodeći da će DS uskoro nestati pošto "ima malu podršku građana, a Srđan Milivojević će biti njen poslednji predsednik". "Nije mi žao Demokratske stranke. Svuda u svetu gde postoji ta stranka, samo je zlo donosila. Svako zlo ima svoje dobro. Blokaderi su zlo, ali ima jedna dobra stvar, utopiće i ugasiti DS. Ta partija će nestati", kazao je Glišić za TV