DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

Novi magazin pre 32 minuta  |  Beta
DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

Demokratska stranka je danas ocenila da izjava predsednika Izvršnog odbora Srpske napredne stranke i ministra za javna ulaganja Darka Glišića da će DS "nestati" zbog podrške studentima - samo otkriva želje i nervozu vlasti, ali je ukazala da će opozicija postojati i pobeđivati "samo ako stane uz studente".

Glišić je danas ocenio da će opozicione stranke koje su podržale studentski pokret nestati sa političke scene, navodeći da će DS uskoro nestati pošto "ima malu podršku građana, a Srđan Milivojević će biti njen poslednji predsednik". "Nije mi žao Demokratske stranke. Svuda u svetu gde postoji ta stranka, samo je zlo donosila. Svako zlo ima svoje dobro. Blokaderi su zlo, ali ima jedna dobra stvar, utopiće i ugasiti DS. Ta partija će nestati", kazao je Glišić za TV
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

N1 Info pre 32 minuta
„Izjava Darka Glišića da će Demokratska stranka ‘nestati’ zbog podrške studentima samo otkriva nervozu vlasti“,

„Izjava Darka Glišića da će Demokratska stranka ‘nestati’ zbog podrške studentima samo otkriva nervozu vlasti“,

Nova pre 27 minuta
Glišić: Opozicione stranke koje su podržale studentski pokret će nestati sa političke scene

Glišić: Opozicione stranke koje su podržale studentski pokret će nestati sa političke scene

Nova pre 32 minuta
DS: Opozicija će postojati samo ako stane uz studente

DS: Opozicija će postojati samo ako stane uz studente

Danas pre 17 minuta
Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Jugmedia pre 2 sata
Glišić: Opozicione stranke koje se ne odvajaju od sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje

Glišić: Opozicione stranke koje se ne odvajaju od sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje

N1 Info pre 4 sati
Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DSDemokratska strankaSrpska napredna strankastudentiDarko Glišić

Politika, najnovije vesti »

DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

N1 Info pre 32 minuta
Odbor za obrazovanje: Povučeni predlozi da se četiri predloga razmatraju po hitnom postupku

Odbor za obrazovanje: Povučeni predlozi da se četiri predloga razmatraju po hitnom postupku

NIN pre 27 minuta
Brnabić sutra raspisuje redovne lokalne izbore u Mionici i Negotinu

Brnabić sutra raspisuje redovne lokalne izbore u Mionici i Negotinu

Blic pre 32 minuta
„Izjava Darka Glišića da će Demokratska stranka ‘nestati’ zbog podrške studentima samo otkriva nervozu vlasti“,

„Izjava Darka Glišića da će Demokratska stranka ‘nestati’ zbog podrške studentima samo otkriva nervozu vlasti“,

Nova pre 27 minuta
Glišić: Opozicione stranke koje su podržale studentski pokret će nestati sa političke scene

Glišić: Opozicione stranke koje su podržale studentski pokret će nestati sa političke scene

Nova pre 32 minuta