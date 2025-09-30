Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Jugmedia pre 4 sati  |  JuGmedia
Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ocenio je danas da će opozicione stranke koje su podržale studentski pokret nestati sa političke scene.

On je gostujući na televiziji Pink kazao da će opozicione partije koje se ne distanciraju od studenata u blokadi „biti ugašene“. „Opozicione stranke koje se ne odvajaju od ovog sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje, mogu da zaključaju prostorije. U potpunosti će biti ugašene“, kazao je ministar. Po njegovim rečima, Demokratska stranka (DS) će uskoro nestati pošto ima malu podršku građana, a Srđan Milivojević će biti njen poslednji predsednik.
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

„Izjava Darka Glišića da će Demokratska stranka ‘nestati’ zbog podrške studentima samo otkriva nervozu vlasti“

„Izjava Darka Glišića da će Demokratska stranka ‘nestati’ zbog podrške studentima samo otkriva nervozu vlasti“

Nova pre 1 sat
Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Glas Zaječara pre 24 minuta
DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

N1 Info pre 2 sata
Glišić: Opozicione stranke koje su podržale studentski pokret će nestati sa političke scene

Glišić: Opozicione stranke koje su podržale studentski pokret će nestati sa političke scene

Nova pre 2 sata
DS: Opozicija će postojati samo ako stane uz studente

DS: Opozicija će postojati samo ako stane uz studente

Danas pre 1 sat
DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

DS: Glišićeva izjava pokazuje nervozu vlasti, opozicija će postojati samo ako stane uz studente

Novi magazin pre 2 sata
Glišić: Opozicione stranke koje se ne odvajaju od sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje

Glišić: Opozicione stranke koje se ne odvajaju od sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DSDemokratska strankaDarko Glišić

Politika, najnovije vesti »

Podeljena Srbija: 39% podržava proteste, protiv vlasti bi glasalo 55,7%

Podeljena Srbija: 39% podržava proteste, protiv vlasti bi glasalo 55,7%

Serbian News Media pre 3 minuta
Ustavni sud u Prištini: Skupština nije konstituisana,12 dana za izbor srpskog potpredsednika

Ustavni sud u Prištini: Skupština nije konstituisana,12 dana za izbor srpskog potpredsednika

RTV pre 28 minuta
Vučić sa Sarom: Razmotrili smo mogućnost sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini

Vučić sa Sarom: Razmotrili smo mogućnost sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini

RTV pre 23 minuta
Vučić sa ministrom spoljnih poslova Izraela o sporazumu o slobodnoj trgovini i bilateralnoj saradnji

Vučić sa ministrom spoljnih poslova Izraela o sporazumu o slobodnoj trgovini i bilateralnoj saradnji

NIN pre 19 minuta
Ustavni sud u Prištini: Skupština nije konstituisana, 12 dana za izbor srpskog potpredsednika

Ustavni sud u Prištini: Skupština nije konstituisana, 12 dana za izbor srpskog potpredsednika

NIN pre 9 minuta