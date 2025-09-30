Glišić: Opozicione stranke koje podržavaju blokadere će propasti

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ocenio je danas da će opozicione stranke koje su podržale studentski pokret nestati sa političke scene.

On je gostujući na televiziji Pink kazao da će opozicione partije koje se ne distanciraju od studenata u blokadi „biti ugašene“. „Opozicione stranke koje se ne odvajaju od ovog sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje, mogu da zaključaju prostorije. U potpunosti će biti ugašene“, kazao je ministar. Po njegovim rečima, Demokratska stranka (DS) će uskoro nestati pošto ima malu podršku građana, a Srđan Milivojević će biti njen poslednji predsednik.