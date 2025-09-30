Tramp dao rok Hamasu

Politika pre 1 sat
Tramp dao rok Hamasu

Sve arapske zemlje i Izrael poptisali plan

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjvio je danas da daje Hamasu tri do četiri dana da odgovori na mirovni plan za Gazu koji je on izneo dan ranije zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. - Nema mnogo prostora za pregovore o predlogu. Radićemo oko tri ili četiri dana. Videćemo kako će biti. Sve arapske zemlje su potpisale. Sve muslimanske zemlje su potpisale. Izrael je potpisao - rekao je Tramp napuštajući Belu kuću uoči sastanka
