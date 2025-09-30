"Imaju još tri, četiri dana..." Tramp postavio rok!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da daje Hamasu "tri do četiri dana" da odgovori na mirovni plan za Gazu koji je on izneo dan ranije zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

"Nema mnogo prostora za pregovore o predlogu. Radićemo oko tri ili četiri dana. Videćemo kako će biti. Sve arapske zemlje su potpisale. Sve muslimanske zemlje su potpisale. Izrael je potpisao", rekao je Tramp napuštajući Belu kuću uoči sastanka sa visokim vojnim zvaničnicima u vojnoj bazi Kvantiko u Virdžiniji. Tramp je rekao da ako Hamas ne pristane na sporazum, to će biti "veoma tužan kraj". "Samo čekamo Hamas, a Hamas će to ili uraditi ili neće, a ako ne uradi,